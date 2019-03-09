اونلاين | برشلونة ورايو فاليكانو كورة لايف برشلونة ورايو فاليكانو يلا شوت برشلونة ورايو فاليكانو كورة ستار

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نقدم لكم يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني اليوم السبت 9 مارس 2019 ميلادي حيث يخوض فريق برشلونة متصدر الدوري الاسباني مباراة سهلة امام نظيرة رايو فاليكانو الذي يحل في المركز التاسع ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الليجا الإسبانية.

مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم

يدخل برشلونة مباراة اليوم وفي رصيدة 60 نقطة حصدها من 18 فوز و6 تعادلات من اجمالي 26 مباراة ولم يخسر صاحب الصدارة فريق برشلونة في الدوري الا في مباراتين فقط بالمقارنة مع الفريق الضيف رايو فاليكانو الذي سيلعب مباراتة السابعة والعشرون في الكامب نو اليوم فإنة لم يفوز الا في ست مباريات فقط وخمس تعادلات جمع منها 23 نقطة بينما خسر فاليكانو خمس عشر مباراة له من الاهداف 28 هدفا وعليه 45 هدف.

برشلونة ضد فاليكانو اليوم في الدوري الاسباني

يخوض فريقي برشلونة ورايو فاليكانو المباراة في ملعب الكامب نو وفريق برشلونة ينتشي بنشوة الانتصارات التي حققها في الدوري الاسباني وكأس ملك اسبانيا مع العلم ان برشلونة خسر في اخر مباراة خاضها امام فريق جيرونا بنتيجة هدف دون رد في كأس السوبر الكتالوني.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة رايو فاليكانو وبرشلونة اليوم

نستعرض معكم تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة امام رايو فاليكانو وهي كالأتي:

حراسة المرمى : شتيغين

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خط الدفاع : البا – أومتيتي – بيكيه – سيميدو

محور الارتكاز: راكيتيتش

خط الوسط : الينا – فيدال

خط الهجوم: كوتينيو – ميسي – مالكوم

موعد مباراة برشلونة وفاليكانو مباشر اليوم

يكون توقيت مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر السبت 9-3-2019م الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة فكونوا معنا في هذا الموعد وفي هذا التوقيت لمشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر اليوم.

قناة نقل مباشر برشلونة ورايو فاليكانو كورة لايف

سيتم نقل مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر مساء السبت على قناة بي ان سبورت3 وسيرافقكم في التعليق على المباراة حسن العيدروس.

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