اونلاين | كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو الدوري الاسباني | شاهد مباراة برشلونة اليوم

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مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإسباني اون لاين.

يستضيف برشلونة فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، منافسه رايو فاليكانو على ملعب "كامب نو" فى إطار الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى برشلونة للفوز على حساب ضيفه، من أجل الحفاظ على فارق الـ 7 نقاط فى الصدارة مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى، فيما يحتل الغريم التقليدى ريال مدريد المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن البارسا.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإسباني اون لاين.

ومن المنتظر أن يشرك المدير الفنى للبلوجرانا ارنستو فالفيردي عدد من العناصر البديلة، نظرا لسهولة اللقاء نسبيا، ومن أجل اراحة اللاعبين الأساسيين قبل لقاء ليون الفرنسى يوم الأربعاء المقبل فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

طالب مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي لاعبيه بعدم الاستهانة بضيفه المتعثر رايو فاليكانو في أول مباراة بالليجا، منذ الانتصار مرتين متتاليتين على ريال مدريد.

وانتصر برشلونة في آخر 11 مواجهة على رايو وسجل 50 هدفاً ورغم تفوقه بفارق 7 نقاط في الصدارة عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد إلا أن فالفيردي حذر لاعبيه من الشعور بالرضا.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإسباني اون لاين.

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وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "التهاون عقب الفوز على ريال مدريد مرتين ستكون أول خطوة نحو عدم الانتصار، هناك بعض المباريات يركز عليها الجميع والبعض الآخر يتم التعامل معها بجدية أقل وهذه المباريات يمكن أن تقودك للفوز باللقب أو تحرمك منه، مباراة الغد واحدة من هذه المباريات، مع اقتراب الموسم من نهايته تزداد صعوبة كافة المباريات، تتبقى مباريات قليلة على نهاية المسابقة والأندية تحدد أهدافها والتوتر يتصاعد".

وسيخوض برشلونة مباراة مهمة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون بعد مواجهة رايو فاليكانو بأربعة أيام حيث انتهت مباراة الذهاب في فرنسا بالتعادل السلبي.

ورغم أن ريال مدريد غالبا ما يستعد لمباريات أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال بإجراء بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية بالدوري إلا أن فالفيردي قال إنه لن يفعل ذلك لكنه سيريح لاعباً أو اثنين من تشكيلته المعتادة.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإسباني اون لاين.

وأضاف مدرب برشلونة "هناك 3 نقاط متاحة غداً تساوي نفس نقاط فوزنا على ملعب إشبيلية وريال مدريد، نتطلع لمباراة دوري الأبطال، سيكون من الجيد تحقيق انتصار قبل استضافة ليون، من المحتمل إجراء بعض التغييرات وسنرى ذلك غداً، لم نخض أي مباراة خلال الأسبوع وسنلعب بعدها أربع مباريات، ربما نريح لاعباً او اثنين".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 60 نقطة، متفوقاً بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإسباني اون لاين.

من جهة أخرى يلتقى فى الخامسة والربع على ملعب "واندا متروبوليتانو" أتلتيكو مدريد مع ضيفه ليجانيس فى نفس الجولة، وذلك قبل لقاء الروخيبلانكوس الصعب أمام يوفنتوس الأإيطالى يوم الثلاثاء فى اياب دور الـ 16 من دورى الأبطال.

كما يلتقى فى نفس الجولة، ديبورتيفو الافيس مع ايبار فى الثانية ظهرا، وخيتافى صاحب المركز الرابع مع هويسكا متذيل الترتيب فى الساعة العاشرة إلا الربع.