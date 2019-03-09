اونلاين | رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر Online live – كول كورة

يستضيف برشلونة منافسه رايو فاليكانو مساء اليوم السبت على إستاد “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديدًا على قناة HD3، بتعليق صوتي لعحسن العيدروس. تجمع المباراة بين برشلونة متصدر جدول الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، مبتعدًا عن أتلتيكو مدريد الثاني بفارق 7 نقاط، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المرتبة قبل الأخيرة برصيد 23 نقطة بعد مرور 26 جولة على المسابقة. تعد هذه المباراة هدفًا أيضًا وفرصة كبيرة للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لتأكيد العودة لمستواه، حيث يمتلك مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق سجلًا جيدًا في مواجهة راييو فاييكانو.

وواجه لويس سواريز بقميص برشلونة فريق راييو فاييكانو 4 مناسبات منذ انضمامه للنادي الكتالوني قادمًا من صفوف ليفربول في صيف عام 2014، حيث نجح الأوروجوياني بهز الشباك في كل مرة ضد خصم برشلونة اليوم. وسجل لويس سواريز ضد راييو فاييكانو 5 أهداف ونجح بصناعة هدف أخر، في 4 مباريات له فقط ضد راييو فاييكانو بقيمص برشلونة.