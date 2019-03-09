اونلاين | بث مباشر الدوري الكتالوني| مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو لايف - يوتيوب youtube كورة لايف

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تقدم بوابة الخليج 365، بث مباشر لمباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو، الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".
ويسعى الفريق الكتالوني بقيادة إرنستو فالفيردي مدرب الفريق،
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم أمام رايو فاليكانو.
ويستقبل البارسا نظيره رايو فاليكانو بمنافسات الجولة 27 لليجا على ملعب كامب نو.
وضم تشكيل برشلونة:
شتيجين، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، فيدال، ميسي، كوتينيو، لويس سواريز.
وعلى مقاعد البدلاء:
سيليسين، موريللو، سيرجي روبيرتو، راكيتيتش، ديمبلي ، مالكوم، آلينا
يذكر أن برشلونة يتصدر الليجا برصيد 60 نقطة، ويحتل رايو فاليكانو المركز قبل الأخير بـ23 نقطة.
ويتطلع برشلونة، بعدما أبعد ريال مدريد عن سباق المنافسة على لقب الدوري، لصد منافسة أتلتيكو مدريد، الوصيف، الذي يبتعد بفارق سبع نقاط عن برشلونة مع
تبقي 12 مباراة على نهاية الموسم.
ويعد برشلونة الفريق الأوروبي الكبير والوحيد الذي حقق الثلاثية مرتين، حيث فاز بالدوري الإسباني وكأس إسبانا ودوري الأبطال مرتين عامي 2009 و2015.
وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة: "يمكننا التفكير في الثلاثية عندما نفوز بلقبين، والآن لا نملك أي شيء".