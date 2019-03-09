اونلاين | يلا شوت مشاھدة مباراة مانشستر سیتي وواتفورد بث مباشر 9-3 الدوري الانجلیزي 2019 | كورة لايف | اون لاين | KORA ON STAR

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مشاھدة مباراة مانشستر سیتي وواتفورد بث مباشر 9-3 الدوري الانجلیزي 2019

تحقیق الفوز من أجل مواصلة الزحف نحو مواصلة التقدم نحو التتويج بلقب الدوري الإنجلیزي الممتاز، خاصة

أن لیفربول المحترف بین صفوفه النجم المصري محمد صلاح، يلاحقه بقوة والفارق بین الفريقین نقطة واحدة،

حیث تنتظر الأخیر مواجھة قوية أمام بیرنلي يوم الأحد في نفس الجولة.

ويواجه مانشستر سیتي نظیره واتفورد في السابعة والنصف عصر الیوم السبت، بتوقیت العاصمة المصرية

القاھرة وعاصمة كل من فلسطین "القدس" والأردن "عمان"، الثامنة والنصف مساء بتوقیت بیروت ومكة

المكرمة والدوحة والمنامة، التاسعة والنصف مساء بتوقیت دولة الإمارات العربیة المتحدة.

ويقدم واتفورد أداء ونتائج مذھلة ھذا الموسم حیث لعب 29 جولة حتى الآن، فاز في 12 مباراة وخسر في

10 وتعادل في 7 ولديه من النقاط 43 نقطة يحتل بھا المركز الثامن في جدول ترتیب الدوري الإنجلیزي

الممتاز.

تشكیل واتفورد المتوقع :

حراسة المرمى: فوستر

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خط الدفاع: ماريابا – ماسینا – يانمات - كاثكارت

خط الوسط: كابويه – بیريرا – ھیوز - ديكوريه

خط الھجوم: لوكاس ديني - دولوفیو

وتقوم قنوات بي إن سبورت اتش دي بنقل مواجھات الدوري الإنجلیزي "البريمیر لیج" وكافة مباريات البطولة

الإنجلیزية المختلفة كبطولة الرابطة الإنجلیزية المحترفة مباشرة وحصريا على نقل مباشر ، حیث ستكون

مباراة مانشستر سیتي ضد واتفورد منقولة عبر 2 HD Sports Bein ،حیث يمكنكم متابعینا مشاھدة القناة

عبر التردد 11547 وإشارة ارسال البث S2-DVB ّ ومعدل تردد الموجة 8PSKK ّ ومعدل استقطاب الموجة

Vertical ّ معدل الترمیز 27500 ّ ومعدل تصحیح الخطأ 3/2 بتعلیق المصري سوار الذھب.

تشكیل مانشستر سیتي المتوقع :

في حراسة المرمى: إيدرسون

في خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - أوتامیندي - لابورتي

في خط الوسط: فیرناندينیو - جوندوجان - ديفید سیلفا

في خط الھجوم: لیروي ساني - برناردو سیلفا - سیرجیو أجويرو