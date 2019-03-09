اونلاين | يلا شوت - yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر 9-3-2019 الدوري الانجليزي (بث مباشر) كورة جول HD

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يلا شوت - yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر 9-3-2019 الدوري الانجليزي (بث مباشر) كورة جول HD

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يلا شوت - yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر 9-3-2019 الدوري الانجليزي (بث مباشر) كورة جول HD



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يلا شوت - yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر 9-3-2019 الدوري الانجليزي (بث مباشر) كورة جول HD



موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم

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البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : سوار الذهب

الساعة : 7:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:30 مساء بتوقيت السعودية

يلا شوت - yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر 9-3-2019 الدوري الانجليزي (بث مباشر) كورة جول HD

