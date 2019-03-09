اونلاين | يلا شوت .. Barcelona اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

ستكون مباراة برشلونة ورايو فاليكانو يوم السبت في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة متوفرة لمشاهدة البث المباشر لها عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

وسيتم البث المباشر لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو عبر القناة beIN SPORTS HD3 على أن يسبقها استوديو تحليلي كالمعتاد وكذلك خلالها وبعدها.

بعد ورود اسمه في تشكيلة برشلونة فإنّ ميسي أصبح ثاني أكثر لاعب مشاركة في تاريخ نادي برشلونة (443 مباراة) بفارق مباراة عن إنييستا وخلف تشافي (505).

التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

شتيجين، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، فيدال، ميسي، كوتينيو، لويس سواريز.

وعلى مقاعد البدلاء:

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سيليسين، موريللو، سيرجي روبيرتو، راكيتيتش، ديمبلي ، مالكوم، آلينا

يذكر أن برشلونة يتصدر الليجا برصيد 60 نقطة، ويحتل رايو فاليكانو المركز قبل الأخير بـ23 نقطة.

مباراة برشلونة القادمة تأتي ضمن المرحلة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم الذي يتصدر ترتيبه الفريق الكتالوني بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني.

ويلعب أتلتيكو مدريد في الجولة ذاتها مع ليغانيس ويأمل بالبقاء قريبا من برشلونة في الترتيب.

ولا يتوقع أن يواجه برشلونة أي مشكلة أمام فاليكانو خصوصاً ان بطل إسبانيا في مزاج عالي بعد فوزين في الكلاسيكو في الكأس والدوري 3-0 و1-0 على التوالي في برنابيو.

ولا يملك فاليكانو أي تاريخ من المفاجآت الكبيرة أمام فريق ارنستو فالفيردي لا بل غالباً ما تشهد مواجهات الطرفين أهدافا كتالونية كثيرة.

التقديم الفني للمرحلة 27 من الدوري الإسباني.