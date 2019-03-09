اونلاين | barcelona: بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو yalla shoot الأسطورة Live كورة ستار يلا شوت الجديد بجودة HD

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم أمام رايو فاليكانو.

ويستقبل البارسا نظيره رايو فاليكانو بمنافسات الجولة 27 لليجا على ملعب كامب نو.

وضم تشكيل برشلونة:

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شتيجين، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، فيدال، ميسي، كوتينيو، لويس سواريز.

وعلى مقاعد البدلاء:

سيليسين، موريللو، سيرجي روبيرتو، راكيتيتش، ديمبلي ، مالكوم، آلينا

يذكر أن برشلونة يتصدر الليجا برصيد 60 نقطة، ويحتل رايو فاليكانو المركز قبل الأخير بـ23 نقطة.