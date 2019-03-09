اونلاين | Manchester today مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم (كورة لايف)

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Manchester today مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم (كورة لايف)

مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشرة على beIN SPORTS في المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم السبت.

Manchester today مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم (كورة لايف)

متصدر الدوري الإنكليزي مانشستر سيتي يستضيف الفريق العنيد واتفورد في اختبار صعب يريد فيه أبناء المدرب بيب غوارديولا صون صدارتهم.

Manchester today مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم (كورة لايف)

وفيما يلي بعض الأرقام التي تمهد للقاء:

Manchester today مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم (كورة لايف)

- لم يخسر مان سيتي أمام واتفورد في الدوري الممتاز (فاز 7 تعادل 2)، منتصراً في آخر 7 على التوالي بنتيجة إجمالية 22-3.

Manchester today مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم (كورة لايف)

- خسر واتفورد في آخر 9 مباريات لعبها أمام مان سيتي في جميع المنافسات – لم يحقق سلسلة أسوأ سوى أمام مان يونايتد (11).

Manchester today مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم (كورة لايف)

- خسر واتفورد 10 مرات في 11 مباراة لعبها في ضيافة فريق مدافع عن اللقب في دوري القمة (ت 1).

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Manchester today مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم (كورة لايف)

- فاز مان سيتي 9 مرات في آخر 10 مباريات لعبها في الدوري الممتاز (خسر 1)، ويخوض أطول سلسلة انتصارات حالية في المنافسة (5).

Manchester today مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم (كورة لايف)

- حصد مان يونايتد 42 من أصل 45 نقطة متاحة له على أرضه هذا الموسم في الدوري الممتاز (ف 14 ت 0 خ 1).

Manchester today مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم (كورة لايف)

- فاز واتفورد 3 مرات في آخر 4 مباريات لعبها في الدوري الممتاز (خ 1)، بقدر التي فاز بها في 15 مباراة سابقة (ت 6 خ 6).

Manchester today مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم (كورة لايف)

- خسر واتفورد في جميع المباريات التسع في الدوري الممتاز التي لعبها أمام فرق متصدرة في يوم المباراة.

Manchester today مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم (كورة لايف)

- سجل مهاجم مان سيتي سيرجيو أغويرو 10 أهداف في 6 مباريات لعبها أمام واتفورد في جميع المنافسات.

Manchester today مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم (كورة لايف)

- ساهم كابتن واتفورد تروي ديني في إحراز 8 أهداف خلال عام 2019 في الدوري الممتاز (سجل 5 صنع 3)، ثاني أكبر عدد بعد سيرجيو أغويرو (10).