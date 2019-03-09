الباطن يُلحق بالفتح أول خسارة بالدوري السعودي منذ نحو شهر

أحرز جوناتان ثنائية في الشوط الأول ليقود الباطن لفوز مهم 2-صفر على مستضيفه الفتح الذي تلقى اليوم السبت أول خسارة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم منذ أكثر من شهر.

ولم يخسر الفتح منذ الهزيمة خارج ملعبه 4-1 أمام الهلال في الرابع من الشهر الماضي إذ فاز بعدها على الشباب والفيحاء والأهلي ثم تعادل سلبيا في الجولة الأخيرة مع أُحد قبل الخسارة اليوم.

ووضع جوناتان الضيوف في المقدمة في الدقيقة 19 عندما تابع تسديدة قوية من زميله زيد العونلي ارتدت من الأوكراني مكسيم كوفال حارس الفتح ليضعها المهاجم البرازيلي في الشباك من مدى قريب.

وعزز المهاجم البرازيلي النتيجة في الدقيقة 36 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم الباطن للمركز 13 برصيد 22 نقطة بينما ظل الفتح في المركز السابع برصيد 32 نقطة قبل سبع جولات على نهاية المسابقة.

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وفي مباراة أخرى أحرز الجزائري كارل مجاني هدفا قبل النهاية بست دقائق ليدرك لفريقه أُحد التعادل 2-2 أمام مستضيفه الحزم.

وافتتح البرتغالي ديوجو سالوماو ثنائية الحزم من وضع انفراد إثر تمريرة متقنة من زميله البرازيلي روديلفو ألميدا في الدقيقة 29.

وأدرك مجاني التعادل في الدقيقة 58 من ركلة جزاء قبل أن يجعل النيجيري كينيدي إيجبوانانيك النتيجة 2-1 للحزم بتسديدة قوية سكنت شباك أُحد.

وعاد اللاعب الجزائري ليسجل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 84.

وظل الحزم في المركز 12 برصيد 24 نقطة متقدما بفارق عشر نقاط عن أُحد متذيل الترتيب.