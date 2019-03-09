الزمالك المصري يعلن قائمة الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فريق جورماهيا الكيني غدا ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجائت قائمة الزنالك كالتالي:-

حراسة المرمى : جنش وعماد السيد.

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الدفاع : النقاز ، الونش ، محمود علاء ، عبد الغني ، محمد عبد السلام ، بهاء مجدى ، عبد الله جمعة

الوسط: محمود عبد العزيز، طارق حامد، ساسى، كهربا، أوباما، أحمد "زيزو"، إبراهيم حسن، حفنى، مدبولى، عنتر

الهجوم: عمر السعيد، أحداد