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الزمالك المصري يعلن قائمة الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني

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أعلن كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فريق جورماهيا الكيني غدا ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وجائت قائمة الزنالك كالتالي:- 

حراسة المرمى : جنش وعماد السيد.

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الدفاع : النقاز ، الونش ، محمود علاء ، عبد الغني ، محمد عبد السلام ، بهاء مجدى ، عبد الله جمعة

الوسط: محمود عبد العزيز، طارق حامد، ساسى، كهربا، أوباما، أحمد "زيزو"، إبراهيم حسن، حفنى، مدبولى، عنتر

الهجوم: عمر السعيد، أحداد

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