سانتياجو سولاري يبرر هزائم ريال مدريد

دافع سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، إزاء الانتقادات الموجهة إليه، جراء هزيمة فريقه في 3 بطولات في أسبوع واحد، وأكد أن مستوى بعض اللاعبين لم يكن على مستوى عظمة شعار الملكي.

وقال سولاري في المؤتمر التقديمي لمواجهة بلد الوليد "غالبية اللاعبين على مستوى عظمة شعار الريال، والذين ليسوا على هذا المستوى أبلغتهم بذلك بنفسي، ويعرفون ذلك عن طريقي".

وبسؤاله عن إيسكو ألاركون، ذكر المدرب الأرجنتيني أنه ليس في كامل لياقته البدنية والتنافسية، ليبرر بذلك استبعاده من المشاركة في مواجهة أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن قرار سولاري بعدم استدعاء إيسكو قد أثار غضبه بشدة، مما دفعه للامتناع عن ركوب الحافلة في الطريق إلى الملعب الثلاثاء الماضي لخوض المباراة، رغم أنه عاد وقدم اعتذارًا للنادي لاحقا.

وفي هذا الصدد، قال سولاري "المسائل الانضباطية نديرها بشكل داخلي وخاص، ما هو رياضي يمضي كما يسير دائما ولا يتغير".