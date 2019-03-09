نقل شوبير للمستشفى ينهي اجتماع الجبلاية

تعرض أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، لوعكة صحية، اليوم السبت، أثناء إدارته لاجتماع إدارة الاتحاد، حيث تم نقله إلى المستشفى.

وكان شوبير قد أدار الاجتماع، في غياب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، لكنه لم يُستكمل لمرضه.

لكن حارس مرمى منتخب مصر السابق، أُصيب بضيق في التنفس، واصطحبه سيف زاهر، عضو المجلس، للمستشفى.

وخضع شوبير لرسم قلب، وما زال داخل المستشفى حتى الآن.