مروان محسن يقود تشكيل الأهلي المصري أمام فيتا في جولة الحسم

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة نادي فيتا كلوب الكونغولي في إطار الجولة الخامسة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا . وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : أيمن اشرف وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني خط الوسط : عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وناصر ماهر وجونيور اجايي خط الهجوم : مروان محسن

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