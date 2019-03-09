الفيفا يخاطب الكويت وعمان للمشاركة في تنظيم مونديال 2022

أكد الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022م، ناصر الخاطر، أن مشاركة سلطنة عمان والكويت لقطر في تنظيم مونديال 2022، أمر قيد الدراسة.

وقال الخاطر في تصريحات نشرتها وكالة الأناضول التركية، أن الأمر سيكون مطروحا للنقاش على جدول أعمال مجلس الفيفا، الذي سينعقد الخميس والجمعة المقبلين، وسيتخذ قرار بشأنها استنادا إلى نتائج دراسة الجدوى التي يجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم وبموافقة قطر .

وأرجع الخاطر مشاركة الكويت وعمان إلى أنه جاء بطلب من مسؤولي الاتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا) وذلك تحسبا لاتخاذ قرار بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 منتخبا إلى 48 منتخبا .

وأضاف أن «الفيفا، ما زالت في دراسة مستمرة حول جدوى العائد من زيادة عدد المنتخبات، وأن هذه المناقشات ستتواصل في اجتماع مجلس الفيفا المقرر انعقاده الخميس والجمعة المقبلين، بمدينة ميامي الأمريكية».

وأشار إلى أن قطر ماضية في تحضيراتها لاستضافة مونديال 2022، بكل مبارياتها وفق نظام 32 فريقا، ولم يتخذ حتى الآن أي قرار بزيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 48 فريقاً .