برشلونة يُخطط لتمديد عقد ميسي حتى 2023

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إن نادي برشلونة الإسباني، يُخطط لتمديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الفترة المقبلة.
وكان ميسي جدد تعاقده مع برشلونة في عام 2017، لمدة 5 سنوات تنتهي في عام 2021.
ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي يرغب في عرض عقد جديد للأرجنتيني خلال الفترة القادمة.
وقالت الصحيفة إن النادي الكتالوني قد يعرض على البرغوث الأرجنتيني تمديد عقده لمدة موسم أو موسمين إضافيين تنتهي في عام 2022-2023.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة البارسا لا تريد انتهاء عقد ميسي بانتهاء فترة ولايتهم ويرغبون في الانتهاء من مسألة تجديد ميسي بسبب انعقاد الانتخابات الرئاسية المبكرة داخل النادي في صيف 2021.
ولم تكشف "موندو ديبورتيفو" عن إمكانية زيادة أو خفض قيمة الراتب السنوي لميسي إذا قرر تمديد عقده مع البارسا.
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