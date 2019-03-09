جورجينيو : انا لست الاعب المثالي لساري

د الإيطالي جورجينيو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي على الانتقادات التي توجه له بسبب تفضيل ماوريسيو ساري المدير الفني للبلوز له.

وكان ساري طالب بضم جورجينيو معه الصيف الماضي من صفوف نابولي الإيطالي.

وقال جورجينيو حول الانتقادات التي توجه له من الجماهير لصحيفة "ذا جارديان": "أنا لست مميز، أنا أمتلك علاقة طبيعية مع ساري".

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وأضاف: "أنا لا أذهب لتناول الطعام معه، ولا أقوم بزيارته في البيت، أنا فقط لاعب يمكنه مساعدته في الذي يطلبه من الفريق أن يفعله".

وتابع جورجينيو: "هو يصرخ عليّ عندما أقوم بشئ خاطئ، مثل أي لاعب آخر، أنا لا أرى نفسي لاعبه المفضل".

واختتم جورجينيو: "من حق المشجعين أن يكون لهم رأي وأن يكونوا مؤيدين ويفكروا بما يحلو لهم، كما أنه يمنحني القوة للعمل أكثر لتغيير وجهات نظرهم بشأني".