الأهلي يوضح موقف مشاركة هشام محمد أمام فيتا كلوب

كشف خالد محمود، طبيب الأهلي، موقف هشام محمد لاعب وسط الفريق، من مباراة فيتا كلوب، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، على ملعب الفريق الكونغولي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية إن هشام محمد لم يشارك في مران الأهلي الجماعي أمس الجمعة؛ بسبب شكواه من آلام في باطن الركبة الناتجه من التدريب في اليوم الأول على أرضية الملعب الصلبة والمغطاة بالترتان.

وأوضح محمود أن هشام محمد خاض تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة في الجيم أمس واليوم؛ وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة بشكل طبيعي، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

يشار إلى أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد فيتا كلوب في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.