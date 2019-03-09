ريال مدريد يُجهز 350 مليوناً لضم نيمار

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إن نادي ريال مدريد الإسباني، يُجهز عرضاً ضخماً لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي، اختار نيمار لقيادة ثورة جديدة في صفوف النادي.

ويعاني ريال مدريد هذا الموسم من تذبذب في المستوى بعد رحيل كلاً من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل لفريق يوفنتوس.

وودع ريال مدريد بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا خلال أسبوع واحد فقط، بعد الخسارة من برشلونة في الكأس بثلاثية نظيفة والهزيمة الثقيلة التي تلقاها على يد أياكس الهولندي برباعية لهدف في دوري الأبطال.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية إن النادي الملكي جهز مبلغ 350 مليون يورو للحصول على خدمات نيمار من الفريق الباريس وهو ما سيعزز رقمه القياسي كأغلى لاعب في العالم بعدما انتقل إلى باريس سان جيرمان بمبلغ 222 مليون يورو من برشلونة الإسباني.

وكشفت الصحيفة إلى أن نيمار سيكون اللاعب صاحب الأعلى أجراً في العالم، حيث يخطط النادي تقديم راتب سنوي يصل إلى 45 مليون يورو.

وتتبقى 3 أعوام في عقد نيمار مع باريس سان جيرمان تنتهي في عام 2022.