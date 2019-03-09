شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لن أتحدث عن تأجيل مباراة المقاولون قبل انتهاء لقاء جورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه لن يدلى بتصريحات بشأن تأجيل مباراة الفريق الأبيض والمقاولون العرب المحدد لها الخميس المقبل بالدورى، إلا بعد مباراة الغد مع جورماهيا الكينى فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية. Advertisements تابع رئيس نادى الزمالك قائلاً:"كلنا مركزين حاليا فى مباراة الغد أمام جورماهيا.. وبعدها نتكلم فى مباراة المقاولون العرب بالدورى الممتاز وان شاء الله كله هيكون تمام". جاءت تصريحات مرتضى منصور على هامش تواجده فى اتحاد الكرة بعدما أعلن فى الساعات الماضية فى تصريحات تليفزيونية إن فريقه لن يخوض لقاء المقاولون العرب بسبب ارتباطه بعد مباراة جورماهيا بمواجهة نصر حسين داى يوم 17 مارس الجارى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية والتى ستحسم مصير الفريق فى الكونفدرالية.

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