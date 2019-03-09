شكرا لقرائتكم ليفاندوفسكي يدخل تاريخ الدوري الألماني.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل البولندى روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ تاريخ الدورى الألمانى "البوندزليجا" بعد أن سجل هدف البايرن الثانى فى مرمى فولفسبورج، فى اللقاء المقام حاليا على ملعب "اليانز آرينا" فى الجولة الـ 25 من المسابقة، والتى انتها شوطها الأول بتقدم بايرن 2-0.

وبات ليفاندوفسكى أكثر لاعبى الدورى الألمانى الأجانب تسجيلا للأهداف فى البوندزليجا برصيد 196 هدفا، ليتفوق بفارق هدف وحيد عن البيروفى المخضرم كلاوديو بيتزارو مهاجم فيردر بريمن، والذى سجل 195 هدفا.

ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدورى الألمانى بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند المتصدر، قبل انطلاق الجولة.