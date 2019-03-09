شكرا لقرائتكم استبعاد هشام ووحيد من قائمة الأهلى أمام فيتا كلوب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام فيتا كلوب في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- Advertisements علي لطفي - أحمد حمودي - ياسر إبراهيم - وليد أزارو - حسين الشحات - أحمد فتحي - رامي ربيعة، فيما تم استبعاد كلا من :- هشام محمد وإسلام محارب ومحمود وحيد من قائمة المباراة.

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