شكرا لقرائتكم طرائف كرة القدم.. إصابة حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب(فيديو)... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى واقعة لا تتكرر كثيرًا فى ملاعب كرة القدم، تعرض الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز للإصابة فى الدقيقة 6 من عمر المباراة التى يديرها بين فيتا كلوب والأهلي التي تجمعهما حاليًا على ستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. وتلقى الحكم الدولى الاسعافات الأولية ثم نهض لاستكمال اللقاء. وجاء تشكيل الأهلى كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: محمد الشناوى خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى خط الهجوم: مروان محسن

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