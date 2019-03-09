شكرا لقرائتكم الجزائري مجاني يحرم الحزم من الانتصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطف الجزائري كارل مجاني لفريقه أحد نقطة ثمينة من ملعب الحزم، بعدما سجل هدفاً متأخراً في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الحزم أولاً بعد 29 دقيقة عن طريق ديوغو سالوماو، وعادل مجاني النتيجة في الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء ترجمها بنجاح داخل مرمى مليك عسلة، وعاد الحزم إلى التقدم عبر كينيدي في الدقيقة 72، لكن مجاني سجل هدف التعادل قبل 6 دقائق من نهاية المباراة.

ورفع الحزم رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر كما رفع أحد رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر.