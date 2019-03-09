شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لا حديث عن تأجيل لقاء المقاولون إلا بعد مواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه لن يدلى بتصريحات بشأن تأجيل مباراة الفريق الأبيض والمقاولون العرب المحدد لها الخميس المقبل بالدورى، إلا بعد مباراة الغد مع جورماهيا الكينى فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية. تابع رئيس نادى الزمالك قائلاً:"كلنا مركزين حاليا فى مباراة الغد أمام جورماهيا.. وبعدها نتكلم فى مباراة المقاولون العرب بالدورى الممتاز وان شاء الله كله هيكون تمام". Advertisements جاءت تصريحات مرتضى منصور على هامش تواجده فى اتحاد الكرة بعدما أعلن فى الساعات الماضية فى تصريحات تليفزيونية إن فريقه لن يخوض لقاء المقاولون العرب بسبب ارتباطه بعد مباراة جورماهيا بمواجهة نصر حسين داى يوم 17 مارس الجارى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية والتى ستحسم مصير الفريق فى الكونفدرالية.

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