شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وأزارو وحمودى على دكة بدلاء الأهلى أمام فيتا واستبعاد محمود وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام فيتا كلوب في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

علي لطفي - أحمد حمودي - ياسر إبراهيم - وليد أزارو - حسين الشحات - أحمد فتحي - رامي ربيعة، فيما تم استبعاد كلا من :-

هشام محمد وإسلام محارب ومحمود وحيد من قائمة المباراة.

فيما كان التشكيل الأساسى الذى أعلن فى وقت سابق من اليوم كالتالى:

حراسة المرمي: محمد الشناوى

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خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى

خط الهجوم: مروان محسن