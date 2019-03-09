سوبر كورة.. كهربا يحتفل بنيو لوك "أمح" على أنغام الكينج والهضبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محمود عبد المنعم " كهربا" نجم الزمالك باصطحاب أمح مشجع الأهلى الشهير صاحب القدرات الخاصة فى مركز تجميل من أجل قص شعره وعمل ماسك للوجه، لمشاهدة الفيديو اضغط هنا: Advertisements

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