شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعاقب صبرى رحيل فى الإسكندرية بعد تمرده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حلمى طولان المدير الفنى للفريق الكروى الأول للاتحاد السكندري على التجمع فى القاهرة اليوم عقب الراحة السلبية 24 ساعة التى منحها للاعبين عقب الفوز على الانتاج الحربى برباعية مقابل هدفين والدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بأحد فنادق القاهرة قبل السفر يوم الإثنين للغردقة لمباراة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الثالثة عصرا .

ويضم المعسكر 23 لاعبا هم ، الهانى سليمان و محمود الزنفلى و صبحى سليمان وأحمد توفيق و محمود شعبان و هشام صلاح و بازوكا و محمود رزق و محمد انور و ولاس دسليفا و السيد سالم و كريم الديب و نور السيد و أحمد نبيل مانجا و وخالد الغندور و كريم ممدوح و فوزى الحناوى و عمار حمدى و دسليفا و رزاق سيسيه و خالد قمر و محمد جدو.

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ويغيب عن معسكر الفريق، محمد عبد المجيد و محمد عادل و محمد ناصف و أحمد دواددا ، فيما تم استبعاد صبرى رحيل من معسكر الفريق للاعتراض على عدم وضعه ضمن قائمه الـ 18 المشاركة فى المباريات.