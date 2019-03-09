شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن لإنهاء إجراءات تأشيرات تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى مساعيه لإنهاء إجراءات الحصول على التأشيرات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأول إلى تونس لمواجهة الأفريقى منتصف هذا الشهر.

ويلتقى الدراويش فريق سموحة الثلاثاء المقبل على أن تغادر البعثة بعدها لخوض مواجهة باستاد رادس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الفريق قد تعادل أمس مع مازيمبى الكونغولى بهدف لمثله ليودع منافسات البطولة القارية رسمية إثر جمع نقطتين من خمس مباريات.