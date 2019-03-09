شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لم نتلق مخاطبات من اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة بالنادى، أن الإدارة لم تتلق أى خطاب رسمى من اتحاد الكرة حول تأجيل موقعة الزمالك المقبلة، المحدد موعدها يوم 14 مارس الجارى، وحتى هذه اللحظة لم نتعامل مع تصريحات أى مسئول على اعتبار أنه قرار رسمى ومن ثم نستعد للقاء الأبيض فى موعده لحين إشعار آخر.
وكشف المشرف على الكرة أن المقاولون دائماً يرفع شعار المصلحة العامة عن الخاصة، وإذا رأى اتحاد الكرة ضرورة تأجيل اللقاء لن نمانع لمصلحة فريق يمثل مصر فى بطولة قارية.
يذكر أن إدارة الزمالك طلبت بشكل ودى تأجيل لقاء الذئاب لنهاية الموسم بسبب مشاركات الأبيض فى البطولة الأفريقية.
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