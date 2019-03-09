نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكنغولي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الأهلي المصري ضيفاً على فريق فيتا كلوب الكنغولي في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في المباراة التي ستقام مساء يوم السبت على ملعب الشهداء بالكونغو.

الأهلي المصري بقيادة مديره الفني لاسارتي استطاع أن يحافظ على صدارته لجدول ترتيب المجموعة الرابعة بعد مرور أربع جولات، ويحتاج الأهلي للفوز على فيتا كلوب من أجل التأهل مباشرة لدور ربع النهائي دون النظر لمباراة الجولة القادمة، والتي ستكون أمام فريق شبيبة الساورة الجزائري.

وتمكن الأهلي من تصدر المجموعة الرابعة بعد أن جمع سبع نقاط خلال الجولات الماضية، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وتلقى الخسارة في جولة.

على الجانب الآخر فإن فريق فيتا كلوب الكنغولي يدخل هذه المباراة رافعاً شعار لابديل عن الفوز من أجل الحفاظ على آمال الفريق في التأهل، الفريق الكنغولي تمكن من الفوز في مباراة وحيدة فقط، وتعادل في مثلها، وخسر في مباراتين، ليجمع الفريق أربع نقاط فقط خلال المباريات الماضية.

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موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب

هذا وقد تم تحديد الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ليكون موعداً لإقامة مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكنغولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

وسيتمكن جماهير كرة القدم من مختلف ارجاء الوطن العربي وشمال أفريقيا من متابعة مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكنغولي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا عبر شاشة قناة bein SPORTS HD1 بصوت المعلق محمد الكواليني.

نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

انطلقت قبل قليل أحداث مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكنغولي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، وسنتابع معكم أهم أحداث المباراة.