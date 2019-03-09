كورة لايف.. مباراة الوداد واسيك ميموزا بث مباشر kora live اونلاين يوتيوب اليوم | الوداد الرياضي ضد...

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مباراة الوداد واسيك ميموزا بث مباشر كورة لايف kora live

تنطلق مباراة الوداد واسيك ميموزا بث مباشر كورة ستار لايف اليوم السبت 9 من مارس 2019 على ملعب الأخير في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الوداد الرياضي بث مباشر يوتيوب كورة اون لاين في تمام الساعة الثامنة مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

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وتذاع مباراة الوداد واسيك ميوزا بث مباشر كورة ستار kora star اليوم عبر قناة بي إن سبورت الرياضة 1 الناقلة لمباراة البطولة الإفريقية حصرياً، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي المشهور جواد بده.

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