AL AHLY مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر كورة لايف kora live يوتيوب | ماتش الأهلي ضد فيتا كلوب بث...

مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر كورة لايف kora live يوتيوب، متابعينا الكرام محبي وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالوطن العربي وخاصة عشاق المارد الأحمر ما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به حيث نوفر لكم خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر كورة لايف اون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية اليوم السبت الموافق 9-3-2019 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص ونتيجة أهداف مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم في الشوط الأول والثاني بدوري الأبطال.

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تنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب كورة لايف اون لاين اليوم السبت التاسع من مارس 2019 على ملعب الأخير في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر يوتيوب كورة اون لاين في تمام الساعة الثامنة مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويعد التشكيل الأقرب للأهلي أمام فيتا كلوب اليوم السبت في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، هو ما نشرته بعض الصحف الرياضية صباح اليوم وذلك من خلال الإطلاع على مران المارد الأحمر ليلة أمس الجمعة والذي جاء كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هانى، وعلى معلول

خط الوسط: كريم نيدفيد، عمرو السولية، حسين الشحات، ورمضان صبحى

خط الهجوم: جونيور أجاى (ناصر ماهر) ومروان محسن

وتذاع مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر كورة ستار kora star اليوم عبر قناة بي إن سبورت الرياضة 1 الناقلة لمباراة البطولة الإفريقية حصرياً، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي المشهور محمد الكواليني.

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