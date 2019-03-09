مباشر.. فيتا كلوب - الأهلي.. دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة فيتا كلوب والأهلي في المباراة التي تقامعلى ملعب "الشهداء" ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن سيمبا التنزاني، كما يتواجد شبيبة الساورة الجزائري في المركز الثالث برصيد خمس نقاط، ويتذيل فيتا كلوب ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.
ويحتاج الأهلي للفوز من أجل حسم التأهل رسميًا دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة أمام شبيبة الساورة والتي من المقرر أن تقام بمصر.
تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي - محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول - عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جونيور أجايي - مروان محسن.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي- أحمد حمودي - ياسر إبراهيم - وليد أزارو - حسين الشحات - أحمد فتحي - رامي ربيعة.
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