بسبب "الإرث التاريخي".. جوارديولا: مانشستر سيتي "تطور" لكنه مازال بعيدا عن برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه مازال بعيدا عن برشلونة الإسباني بسبب "الإرث التاريخي"، مشيرا الى أن سيتي يُعد أحد الأندية الأكثر تطورا في العقد الأخير.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" "أعتقد أنه خلال العقد الماضي، كان مانشستر سيتي هو أحد الأندية التي تطورت وقفزت من مكان لأخر، الأمر لا يتعلق بالفترة الحالية أو الثلاث سنوات الأخيرة مع الأشخاص الذين عملوا هنا، لكن أقصد العقد الأخير".

وعن مقارنة السيتي ببرشلونة الإسباني قال بيب "أعتقد نحن بعيدون جدا، هنا أتحدث عن الإرث التاريخي والعديد من الأشياء الأخرى، نحن بعيدون لأننا تواجدنا تحت تلك الملكية لمدة عقد واحد فقط، لكننا سنفعلها بالتحسن أكثر وأكثر".

وواصل "نحن نتخذ خطوات صغيرة، نتحسن بشكل أكبر، وهذا هو ما نستهدفه".

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وأكمل "لقد حققنا اللقب الموسم الماضي وجمعنا 100 نقطة، ننافس على كل البطولات حاليا، نتمنى الاستمرار على نفس الأمر الموسم المقبل، تلك هي افضل الخطوات التي يمكن أن نحققها".

واستمر "لكن عند المقارنة بأندية مثل برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ، أو الأندية التي لها تاريخ ضخم من حيث النتائج، فمازلنا لم نصل لهم بعد، وأعتقد أن أفضل طريق لمساعدة هذا النادي، هو الشعور بأننا مازلنا بعيدا عن هؤلاء".

وتُوج جوارديولا مع مانشستر سيتي الذي تولى قيادته مطلع موسم 2016/2017 بلقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي 2017/2018 بعدما وصل لـ100 نقطة، بجانب بطولتين لكأس "كاراباو"، وكأس درع خيرية.

وفي فترة تواجد جوارديولا مع برشلونة تُوج معه بـ3 بطولات للدوري الإسباني، وبطولتين لكأس الملك، و3 بطولات لكأس السوبر الإسباني، وبطولتين لدوري أبطال أوروبا، وبطولتين لكأس السوبر الأوروبي، وبطولتين لكأس العالم للأندية.

وخلال عمله مديرا فنيا لبايرن ميونيخ الألماني، حصد جوارديولا 3 ألقاب للدوري الألماني، وبطولتين لكأس ألمانيا، وكأس سوبر أوروبي، وكأس عالم للأندية.