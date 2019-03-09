قائمة الزمالك لمباراة جور ماهيا.. غياب بوطيب.. وثلاثة لاعبين لأسباب فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة جور ماهيا الكيني بالجولة الخامسة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية. ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جور ماهيا يوم الأحد لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الإفريقية. وجاءت قائمة الزمالك كالآتي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد Advertisements خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي وعبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد و محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد مصطفى زيزو وإبراهيم حسن ومحمد عنتر وأيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمود كهربا خط الهجوم: عمر السعيد وحميد أحداد. وتشهد القائمة غياب كل من مصطفى فتحي وحازم إمام للإصابة فيما يغيب المغربي خالد بوطيب بسبب وفاة والده، فيما سيغيب محمد حسن ومحمد إبراهيم وعمر صلاح لأسباب فنية. ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط فيما يحتل جور ماهيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط ونصر حسين داي في المقدمة برصيد 7 فيما يحتل بترو أتلتيكو المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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