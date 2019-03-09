رياضة | شباب الأهلي يفوز على بتروجت بثلاثية في بطولة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب الأهلي يفوز على بتروجت بثلاثية في بطولة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ على ضيفه بتروجت بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ٢٦ من بطولة الجمهورية.

بدأ شباب الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد عبد المنعم – ميشو عمارة – الأمير حسام – بسام قاعود.

الوسط: صلاح أحمد «أوتاكا» – مصطفى البدري – محمد فخري – يوسف علاء.

الهجوم: فادي فريد – هشام شعبان.

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افتتح هشام شعبان التسجيل للأهلي مبكراً حيث سجل الهدف الأول بعد مرور ٥ دقائق، من متابعة جيدة لكرة عرضية.

ونجح المدافع محمد عبد المنعم في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٤٣ برأسية رائعة إثر ركلة ركنية، وذلك بعد دقائق قليلة من إهدار يوسف علاء لركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل فادي فريد الهدف الثالث للأهلي، في الدقيقة ٧٣، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وخرج بعدها مباشرة ليشارك يوسف الجبالي بدلا منه، ثم شارك مصطفى عزت بدلا من يوسف علاء، ومحمد نصير بدلاً من محمد فخري.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٦٦ ليواصل التربع على صدارة الترتيب، كما حافظ على سجله الخالي من الهزائم، حيث فاز في ٢١ مباراة وتعادل في ٣ مباريات منذ بداية الموسم، مسجلاً ٥٧ هدفاً، وتلقت شباكه ١٢ هدفاً.

ومن المقرر أن يلعب شباب الأهلي مع الزمالك، الثلاثاء المقبل، في لقاء القمة المؤجل من الجولة السابعة عشر للموسم، وستتبقى له مباراة أخرى مؤجلة أمام المصري من الجولة التاسعة عشر.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل، ومحمد السيد إخصائي التدليك