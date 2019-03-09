رياضة | مدرب ليون مُصر على إقصاء برشلونة من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليون مُصر على إقصاء برشلونة من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن برونو جينيسيو، المدير الفني لفريق ليون الفرنسي، يصر على تحقيق المفاجأة والفوز على نظيره برشلونة الإسباني.

ويستضيف برشلونة على ملعب كامب نو، نظيره ليون، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعال السلبي بدون أهداف.

وأفادت التقارير أن مُدرب نادي ليون يقوم بـ مداورة كبيرة في تشكيلة فريقه اليوم، ويقوم بـ اراحة العديد من النجوم، مثل ندومبيلي وتيريه وديباي ونبيل فقير، من أجل الإستعداد لـ مباراة برشلونة في دوري الأبطال.