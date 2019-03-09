رياضة | نجم ليون: قادرون على مفاجئة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليون: قادرون على مفاجئة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مارتن تيريه لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، عن المواجهة المرتقبة بين فريقه ونظيره برشلونة الإسباني، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال تيريه في تصريحات صحفية: "لدينا نحن ايضاً صفات كبيرة ويمكن ان نخلق المفاجئة في ملعب الكامب يوم الاربعاء".

وأضاف قائلاً: "سنحاول ان نلعب بنفس الاسلوب الذي لعبنا به ضد المان سيتي، يجب ان نقف معاً ونعطي كل ما نملك بـ نسبة 200% من أجل هذا العمل الكبير".

واختتم بقوله: "برشلونة يملك لاعبين كرة قدم يتمتعون بـ صفات استنثائية ونحن على دراية بـ ذلك".