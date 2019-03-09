رياضة | حارس أياكس يكشف مصير دي ليخت وتاجليافيكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس أياكس يكشف مصير دي ليخت وتاجليافيكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أندريه أونانا حارس مرمى فريق أياكس أمستردام الهولندي، إن كان نادي برشلونة الإسباني قد طلب من فرانكي دي يونج اقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا.

وقال أونانا في تصريحات صحفية: "يبدو أن دي يونج بالفعل يعرف ما يجب عليه القيام به، حتى لو لم يطلبه البارسا فان الشيء نفسه كان سيحدث "يضحك" فهو لاعب كرة كبير كما ظهر في البرنابيو".

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وأضاف: "ماذا يقول دي يونج عن البلوجرانا ؟ هذا السؤال يجب ان يُجيب عليه بنفسه .. انا مسرور لانه ذاهب إلى مثل هذا النادي الكبير".

واختتم: "من هنا حتى نهاية الموسم يمكن ان يكون هناك هروب دي ليخت إلى برشلونة ورحيل تاجليافيكو ايضاً ؟ لا أعتقد ان هناك هروب، نحن في هذا المشروع لدينا العديد من الخيارات في الدوري ودوري الابطال".

واختتم بقوله: "صحيح ان هناك الكثير من الاشياء ستحدث من الان حتى نهاية الموسم ولكننا نركز فقط على ماهو قادم، وأعتقد انه لم يحن الوقت للحديث عن الخروج فـ نحن سعداء بكل ما نقوم به".