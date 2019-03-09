رياضة | أزارو وفتحي وربيعة على مقاعد بدلاء الأهلي أمام فيتا كلوب

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أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام فيتا كلوب في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

علي لطفي - أحمد حمودي - ياسر إبراهيم - وليد أزارو - حسين الشحات - أحمد فتحي - رامي ربيعة

فيما تم استبعاد كلا من هشام محمد وإسلام محارب ومحمود وحيد من قائمة المباراة.