رياضة | حارس أياكس: برشلونة هو سبب فوزنا على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس أياكس: برشلونة هو سبب فوزنا على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أندريه أونانا حارس مرمى فريق أياكس أمستردام الهولندي، على ما يثار بأنه الخيار الأول لكي يكون بديل للهولندي ياسبر سيليسين في فريق برشلونة الإسباني.

وقال أونانا في تصريحات صحفية: "في الاسابيع الاخيرة لم تُكن هناك اي اتصالات حتى ان حدث فانا لا أعرف ، يجب ان تتحدث مع وكيل اعمالي لاخبارك كيف هو الوضع".

وأضاف: "أشعر بأنني قادر على اللعب في فريق كبير وانا الان في نادِ لديه خيارات لـ تحقيق شيء رائع، وسبق لي ان قلت العودة إلى برشلونة سيكون حلماً، سنرى ماذا يحدث في المستقبل، انا هادئ".

وبسؤواله.. ريال مدريد جاء لمباراة اياكس مُنتهي بعد هزائم برشلونة ؟ يمكن ان يكون المفتاح فعلاً ، نعم لقد قام برشلونة بالكثير من الضرر للريال وتركوهم لكي ننهي عليهم بـ لمسة".