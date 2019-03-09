رياضة | سواريز على موعد مع رقم جديد أمام رايو فاليكانو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز على موعد مع رقم جديد أمام رايو فاليكانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز، لاعب فريق برشلونة الإسباني، لقيادة الخط الأمامي لفريقه أمام رايو فاليكانو، اليوم السبت، ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن هناك تحدي جديد للويس سواريز، خلال مباراة اليوم بالليجا.

وصار مهاجم البارسا على بعد هدفين من معادلة رقم مواطنه، النجم السابق دييجو فورلان، الذي ينمتي لنفس البلد "أوروجواي" وسجل أكثر عدد من الأهداف في الليجا.

الجدير بالذكر أن سواريز تمكن من تسجيل 126 هدفا في الليجا حتى الآن، مقابل 128 هدف تمكن من تسجيلها فورلان.