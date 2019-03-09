رياضة | شوبير يغادر اجتماع اتحاد الكرة لإجراء فحوصات طبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يغادر اجتماع اتحاد الكرة لإجراء فحوصات طبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
غادر الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماع الجبلاية المنعقد بمقر الاتحاد.
وغادر شوبير اجتماع اتحاد الكرة وتوجه لإحدى المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية والإطمئنان على حالته.
ويناقش مجلس الجبلاية في اجتماعه المنعقد حاليا استعدادات مصر لاستضافة بطولة أمم أفريقيا في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
وكان شوبير يترأس الاجتماع بعد اعتذار هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن عدم حضور الاجتماع.