رياضة | جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة جور ماهيا ويستبعد 4 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة جور ماهيا ويستبعد 4 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة جور ماهيا الكيني بالجولة الخامسة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية غدا الأحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد

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خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد و محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد مصطفى زيزو وإبراهيم حسن ومحمد عنتر وأيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمود كهربا

خط الهجوم: عمر السعيد وحميد أحداد.

وشهدت القائمة غياب كل من مصطفى فتحي وحازم إمام للإصابة فيما يغيب المغربي خالد بوطيب بسبب وفاة والده، فيما سيغيب محمد حسن ومحمد إبراهيم وعمر صلاح لأسباب فنية.