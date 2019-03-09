رياضة | نجم رايو فاليكانو: نستطيع الفوز على برشلونة في هذه الحالة

وقال لاعب رايو فاليكانو في تصريحات صحفية: "اعتقد سوف يستريح بعض اللاعبين منهم بسبب مباراة الابطال لديهم، وعلينا الاستفادة من ذلك، والذهاب إلى الموت في كامب نو".

وأضاف: "اللاعب الذي تخشاه خلاف ميسي؟ سواريز، داخل المنطقة لا يوجد لاعب آخر مثله، وخارج المنطقة ليس بنفس القدر، كما يفعل الاخرون، ولكن يجب ان ننتبه منه، يمكنه ان يسجل من اي مكان".

وواصل: "طبعا افضل أن يقوم فالفيردي بإراحة اللاعبين ضدنا، وسيكون من الافضل ان يلعب البارساB، لأننا وقتها يمكن ان نحقق الـ3 نقاط، اللعب ضد افضل اللاعبين في العالم سيكون صعبا جدا، لذلك نفضل ان يرتاح معظم لاعبيهم ضدنا".