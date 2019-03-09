رياضة | وسط منافسة قوية من اتحاد الشرطة وبني عبيد.. الطلائع يتوج ببطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط منافسة قوية من اتحاد الشرطة وبني عبيد.. الطلائع يتوج ببطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت أمس الخميس، بطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين بنادي اتحاد الشرطة، وسط أجواء حماسية كبيرة من جميع الأندية واللاعبين المشاركين في تلك المسابقة.

وأقيمت المسابقة على مدار يومي الخميس والجمعة، أي أمس وأول أمس، باتحاد الشرطة، حيث شهدت البطولة مشاركة 32 ناديا وأكثر من 200 لاعبا .

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ونجح نادي طلائع الجيش في حصد المركز الأول ونادي الشرطة بالمركز الثاني ونادي بني عبيد "المنصورة" بالمرتبة الثالثة.

وشهدت بطولة بطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين منافسات قوية بين الأندية واللاعبين يتم اختيار المنتخب القومي من الفائزين، ويتم عمل معسكر لهم حتى بطولة إفريقيا والعالم.