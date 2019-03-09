رياضة | ألافيس يسقط في فخ إيبار بالليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألافيس يسقط في فخ إيبار بالليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، انتهت مباراة ديبورتيفو ألافيس وضيفه إيبار، التي أقيمت السبت على ملعب مينديزوروزا ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الفريقين؛ وفي الدقيقة 58 من عمر اللقاء تقدم صاحب الأرض بهدف للياباني تاكاشي إينوي، وسرعان ما أدرك الضيف التعادل عبر مارك كاردونا (ق71).

وبالتعادل رفع ألافيس رصيده إلى 41 نقطة، واستمر بالمركز الخامس بترتيب الليجا، وبالمثل أضاف إيبار نقطة إلى رصيده ليصبح 35 في المرتبة العاشرة.

وينفرد برشلونة، الذي يستضيف مساء اليوم رايو فاليكانو ضمن منافسات نفس الجولة، بصدارة الليجا برصيد 60 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف الذي يستضيف هذا المساء ليجانيس.