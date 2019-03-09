رياضة | مواجهة رايو فاليكانو.. فرصة "أومتيتي" لإستعادة مركزه الأساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة رايو فاليكانو.. فرصة "أومتيتي" لإستعادة مركزه الأساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المدافع الدولي الفرنسي المميز صامويل أومتيتي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، للمشاركة أمام رايو فاليكانو، اليوم، ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الماركا" الإسبانية، فإن المشاركة ضد رايو فاليكانو، تمثل فرصة لأومتيتي لاختبار نفسه مرة أخرى.

وعاد المدافع الفرنسي ولعب في رامون سانشيز بيزخوان ضد اشبيلية بعد غياب 3 اشهر بسبب الاصابة، واليوم فرصة ذهبية أخرى له، لكي يختبر أحاسيسه مرة أخرى، ويسرع من عودته إلى 100%، قبل الاستحقاقات الكبيرة، وخاصة ضد ليون في الابطال يوم الاربعاء.