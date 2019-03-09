اخبار الرياضه

رياضة | برشلونة يخشى من فخ رايو فاليكانو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يخشى من فخ رايو فاليكانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق برشلونة الإسباني، اليوم السبت، نظيره رايو فاليكانو، ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية، في الساعة 7.30 مساءًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندوديبورتيفو" فإن البارسا ضد رايو فاليكانو، يخشى من لعبة الفخ بعد أسبوع في كافة برشلوني رائع على صعيد جميع البطولات.

وبعد تحقيق الفريق الكتالوني فوزين على حساب في الليجا وكأس الملك وتأهل للنهائي، فقد حان الوقت للعب ضد رايو فاييكانو.

في الذهاب في فاييكاس، عانى البارسا كثيرا، كان فريق فالفيردي خاسرا (2-1) حتى دقيقة 87'، ومن ثم قلب النتيجة لفوز (2-3).

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا