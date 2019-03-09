رياضة | برشلونة يخشى من فخ رايو فاليكانو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخشى من فخ رايو فاليكانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق برشلونة الإسباني، اليوم السبت، نظيره رايو فاليكانو، ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية، في الساعة 7.30 مساءًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندوديبورتيفو" فإن البارسا ضد رايو فاليكانو، يخشى من لعبة الفخ بعد أسبوع في كافة برشلوني رائع على صعيد جميع البطولات.

وبعد تحقيق الفريق الكتالوني فوزين على حساب ريال مدريد في الليجا وكأس الملك وتأهل للنهائي، فقد حان الوقت للعب ضد رايو فاييكانو.

في الذهاب في فاييكاس، عانى البارسا كثيرا، كان فريق فالفيردي خاسرا (2-1) حتى دقيقة 87'، ومن ثم قلب النتيجة لفوز (2-3).